Ливерпуль — Порту 2:0LiveSport.ru вчера в 15:47

После первого тайма матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле обыгрывает «Порту» со счетом 2:0. Счет в матч был открыт хозяевами уже на 5-й минуте.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Спорт Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Происшествия Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.

Наука Музыка в Сети оказалась вредна для природы На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.

Происшествия Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.

Политика Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.

Шоу-бизнес Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.

Авто Первый тизер нового Bentley Flying Spur Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.

Шоу-бизнес Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.

Общество ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника» «Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».

Экономика Власти Подмосковья внесли в план 2019 года закупки на 280 млрд рублей Власти Московской области внесли в план государственные закупки, связанные с развитием социальной сферы, на сумму 280 млрд рублей в 2019 году, что равно объему средств прошлого года.

Политика В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.

Армия и оружие Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Россия создаёт технологии для разработки Арктического шельфа Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о том, есть ли у России свои технологии для разработки нефтяных месторождений на Арктическом шельфе.