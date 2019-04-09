Футбол

Ливерпуль — Порту 2:0LiveSport.ru вчера в 15:47

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
После первого тайма матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле обыгрывает «Порту» со счетом 2:0. Счет в матч был открыт хозяевами уже на 5-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Неподражаемый оскал Клоппа — в лучших фото с матча «Ливерпуль» — «Порту»

Чемпионат03:30

«Ливерпуль» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Газета.Ruвчера в 16:54

Голы Фирмино и Кейта принесли «Ливерпулю» победу над «Порту» (2:0)

Sports.ruвчера в 08:40

Фирмино приручил «драконов». «Ливерпуль» выиграл первый матч у «Порту»

Советский спортвчера в 16:55

«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:54

Беззубые драконы. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 17:25

«Ливерпуль — «Порту» — 2:0. Видеообзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Хоккей

Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»

По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Гаджеты

Первый телефон Apple, выпущенный в 1993 году, показали на видео

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Спорт

Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ

В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 08:25
Общество

Варламов ответил на предложение главы района Читы посадить его за мат

Обновлено в 05:53
Происшествия

Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам

Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Наука

Музыка в Сети оказалась вредна для природы

На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия

Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

Пресненский суд Москвы 10 апреля продолжит допрос свидетелей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о двух драках в центре столицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где во вторник начались слушания уголовного дела.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси

Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Пугачева держит в секрете все детали юбилейного концерта

Алла Пугачева, которая через неделю выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта.
Обновлено в 09:21
Авто

Первый тизер нового Bentley Flying Spur

Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 05:10
Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Экономика

Власти Подмосковья внесли в план 2019 года закупки на 280 млрд рублей

Власти Московской области внесли в план государственные закупки, связанные с развитием социальной сферы, на сумму 280 млрд рублей в 2019 году, что равно объему средств прошлого года.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Обновлено в 08:31
Политика

В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями

Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены

Как ранее сообщало ИА REGNUM, F-35A, совершавший учебный полет над Тихим океаном, пропал с радаров 9 апреля.
Обновлено вчера в 19:51
Транспорт

Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи

Обновлено в 08:34
Происшествия

Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Экономика

Россия создаёт технологии для разработки Арктического шельфа

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал о том, есть ли у России свои технологии для разработки нефтяных месторождений на Арктическом шельфе.
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберто Фирмино
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное