Футбол
Ливерпуль – Порту. Прогноз на матч Лиги Чемпионов от эксперта BetfairБукмекеры.рф вчера в 21:02
Во вторник, 9 апреля, в 22:00 (МСК) состоится первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов между футбольными клубами Ливерпуль (Англия) и Порту (Португалия). Игра пройдет в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд».
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«Ливерпуль» — «Порту». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 9 апреля 2019 года
LiveSport.ru07 апреля в 16:57
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Ливерпуль - Порту ~ прогноз на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов: без вариантов для гостей?
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