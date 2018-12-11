Футбол

«Ливерпуль» — «Наполи»: стали известны стартовые составы
Sport24.ru
13:35

Ливерпуль — Наполи
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
32
Матип
  
4
ван Дейк
  
26
Робертсон
  
5
Вейналдум
  
14
Хендерсон
  
7
Милнер
  
11
Салах
  
9
Фирмино
  
10
Мане
  
25
Оспина
  
19
Максимович
  
33
Альбио́ль
  
26
Кулибали
  
6
Мариу Руй
  
5
Аллан
  
17
Гамшик
  
8
Руис
  
7
Кальехон
  
14
Мертенс
  
24
Инсинье
  
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
Английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» объявили состав на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru13:35

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