Футбол

«Ливерпуль» — «Наполи», 11 декабря 2018. Подкат Ван Дейка. Видео
Чемпионат
15:49

Бельгийцу потребовалась медицинская помощь после этого эпизода. Казалось, что ему необходима замена. Но он оказался готов продолжать матч.
Чемпионат15:49

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Ван Дейк в жестком подкате выгнул ногу Мертенса наружу, но отделался желтой карточкой

Eurosport.ru16:34

«Ливерпуль» — «Наполи», 11 декабря 2018. Подкат Ван Дейка. Видео

Чемпионат15:49

Видео: ван Дейк чуть не сломал ногу Мертенсу

Спорт-Экспресс15:37
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Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:13
Футбол

«Ливерпуль» победил «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над итальянским "Наполи" со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:46
Футбол

«Атлетико» не сумел обыграть «Брюгге»

Бельгийский «Брюгге» дома сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов — 0:0. Бельгийцы с первых минут пытались контролировать мяч, но испанцы быстро завладели мячом, хоть и не спешили рисковать и идти вперед.
Обновлено в 18:25
Футбол

Почеттино: всегда верил в то, что «Тоттенхэм» выйдет в плей-офф ЛЧ

Всегда верил в то, что «Тоттенхэм» попадёт в плей-офф. Мы создали много моментов и контролировали ход матча с «Барселоной».
Обновлено в 18:16
Футбол

«Барселона» пять лет не проигрывает дома в Лиге чемпионов

"Барселона" сыграла вничью с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Как сообщает пресс-служба УЕФА, каталонцы повторили рекорд "Баварии" – 29 домашних матчей без поражений в Лиге чемпионов.
Обновлено в 17:42
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Кубка Европы

Петербургский "Зенит" уступил испанской "Валенсии" в матче девятого раунда регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы.
Обновлено в 18:40
Футбол

Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол

Туре расторг контракт с «Олимпиакосом»

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и «Олимпиакос» прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.
Обновлено в 13:33
Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

Футболист «Спартака» Роман Зобнин признан «Джентльменом года»

Обновлено в 18:21
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:05
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено в 14:35
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено в 13:26
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Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
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Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

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Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
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Вирджил ван Дейк
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
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