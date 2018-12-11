Футбол

Ливерпуль — Наполи 1:0 (2-й тайм)
Sports.ru
05:50

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
«Ливерпуль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов играет с «Наполи».
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