Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 3:1
Газета.Ru
вчера в 10:18

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Газета.Ruвчера в 10:18

Подробнее о событии

Диета для Лукаку

Sportbox.RU03:05

«МЮ» повторил худший результат за последние 28 лет по числу набранных очков

Sport.ruвчера в 18:28

«Манчестер Юнайтед» показывает худший результат за 28 лет

Газета.Ruвчера в 14:52

«Манчестер Юнайтед» повторил свой худший результат после 17 туров за последние 28 лет

Спорт-Экспрессвчера в 15:16

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» — в обзоре дня

Чемпионатвчера в 16:00

«МЮ» набрал 26 очков в 17 стартовых турах АПЛ. Это худший показатель клуба за 28 лет

Sports.ruвчера в 14:03

«Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «МЮ» и вернулся на первое место в АПЛ

Матч ТВвчера в 12:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Футбол

Ильзат Ахметов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил национальную премию «Первая пятёрка», вручаемую под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:18
Футбол

Андрей Аршавин напомнил о полезности Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:10
Футбол

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
Обновлено в 03:57
Футбол

Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Обновлено вчера в 18:31
Футбол

Тренер «Лиона»: удаление Головина помогло нам в матче с «Монако»

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что его команде сыграло на руку удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с "Монако" в чемпионате Франции по футболу.
Обновлено в 00:29
Футбол

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Окриашвили

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с грузинским полузащитником Торнике Окриашвили.
Обновлено в 03:32
Футбол

Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне сегодня, 17 декабря, в 15:00 (по московскому времени).
Обновлено в 00:01
Футбол

«Урал» может приобрести защитника БАТЭ Полякова

Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
Обновлено в 01:39
Футбол

«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

Обновлено в 02:56
Футбол

ЦСКА поздравил Чиди Одиа с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего защитника команды нигерийца Чиди Одиа.
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» показал, как проходит реабилитация Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к реабилитации после операции.
Обновлено в 04:37
Футбол

Де Брюйне: «Меня не очень волнует, как там дела у „Ливерпуля“»

Думаю, они будут идти до конца. Честно говоря, меня не очень волнует, что там у "Ливерпуля".
Обновлено в 04:42
Футбол

Анчелотти: «Фиаско на „Энфилде“ стало тяжёлым ударом для „Наполи“»

Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Кальяри" (1:0) в Серии А заявил, что недавнее поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для его команды.
Обновлено в 02:55
Футбол

Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.
Обновлено в 03:44
Футбол

Бывший тренер Ахметова: сразу определил Ильзата как «змею»

Тренер Академии футбола имени Юрия Коноплёва Сергей Никитин вспомнил, как полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов начал заниматься в его школе.
Обновлено в 04:25
ещё по теме
Главное