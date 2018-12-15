Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:1 (2-й тайм)
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:1 (2-й тайм)Спорт-Экспресс10:13
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
|24′
|26′
Диого Далот
|33′
Джесси Лингард
|40′
Ромелу Лукаку
|46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
|70′
Джердан Шакири
|73′
|63%
|Владение мячом
|37%
|80%
|Процент точных передач
|62%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|13
|Угловые
|2
|3
|Отборы
|19
|4
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
2
Клайн
6
Ловрен
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
3
Фабиньо
23
Шакири
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
1
Де Хеа
27
Феллайни
36
Дармиан
3
Байи
2
Линделёф
18
Янг
14
Лингард
31
Матич
21
Эррера
10
Рэшфорд
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
"Манчестер Юнайтед" объявил стартовый состав на матч 17-го тура АПЛ с "Ливерпулем". В нем не оказалось полузащитника Поля Погба.
Спорт-Экспресс10:13
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