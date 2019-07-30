Футбол
«Ливерпуль» — «Лион»: Фирмино и Салах начнут матч с первых минутЧемпионат 12:34
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лиона» на товарищеский матч, который состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Стад де Женев» в городе Каруж (Швейцария) и начнётся в 20:00 мск.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Гаджеты
В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому").
Обновлено в 13:07
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Кино
Сценаристы «Человека-паука» экранизируют «Подземелье драконов»
Обновлено в 11:49
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Обновлено в 20:51
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Наука
В ЦАГИ приступили к созданию самолетов для малой авиации России
В России создадут гибридный региональный пассажирский лайнер для малой авиации, сообщает издание Авиаград Жуковский.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Экономика
Украина начинает взимать спецпошлины на импорт товаров из РФ
Минэкономики Украины сообщило, что украинские спецпошлины будут распространяться на все товары из РФ, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено в 22:08
Экономика
Сбербанк инвестировал $1 млрд в развитие небанковской экосистемы
За последние три года Сбербанк вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис журналистам.
Обновлено в 15:53
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:35
Космос
Исследователи считают, что древние петроглифы и наскальные рисунки изображают древних пришельцев
Среди огромного количества найденных наскальных рисунков древний человек рисовал жирафов, страусов, слонов, быков, аллигаторов и даже гиппопотамов, демонстрируя, что регион был полон жизни в далеком прошлом.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Игры
ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett
Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
Обновлено в 12:04
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Авто
Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Наука
Физики впервые сняли на видео, как вращается одиночная молекула
Обновлено 29 июля в 08:27
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Лопырева отметила седьмой день отдыха вкусным тортиком
Седьмой день пребывания в Греции компания решила отметить красивым и, надеемся, вкусным тортиком, который показала на своей странице в социальной сети Instgaram супермодель.
Обновлено в 22:21