Футбол
«Ливерпуль» — «Лион»: Фирмино и Салах начнут матч с первых минутЧемпионат вчера в 12:34
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Лиона» на товарищеский матч, который состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Стад де Женев» в городе Каруж (Швейцария) и начнётся в 20:00 мск.
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Тренер «Ливерпуля» Клопп потроллил голкипера команды Алиссона за ошибку в матче с «Лионом»
Sportbox.RUвчера в 21:35
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Общество
Названа лучшая «Русская» колбаса
На последнем месте расположилась колбаса «Царицыно», которую производитель назвал «Русская с молоком», вводя потребителя в заблуждение.
Обновлено в 01:34
Финансы
В России снизились ставки по ипотеке
По информации Центробанка, средняя ставка по выданным в стране в июле 2019 года ипотечным кредитам составила 10,28% годовых.
Обновлено в 00:50
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Глава ФССП сказал, за что нужно ввести уголовное наказание
Как получить возмещение убытков от ФССП, если выезд за границу не состоялся Глава ФССП уверен, что введение уголовной ответственности за отказ передать ребенка поможет улучшить ситуацию в обсуждаемом вопросе.
Обновлено в 05:22
Общество
Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»
Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В похоронной империи «Некрополь» во Владивостоке проходят обыски
Местные СМИ заявляют, что бывшего руководителя МУП "Некрополь" Игоря Бабынина задержали и обвиняют в получении взятки.
Обновлено в 02:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Политика
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Обновлено в 01:12
Общество
Собянин рассказал об этапах возрождения ВДНХ
"С территории Выставки вывезли больше 100 палаток с шашлыками, шаурмой и прочим сомнительным общепитом, а также множество рекламных тумб, щитов и других конструкций, которыми были заставлены аллеи", – отметил Собянин, напомнив, что в июле 2014 года из Парка Горького на ВДНХ перевезли макет орбитального корабля "Буран".
Обновлено в 05:49
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Технологии
Bandai Namco откроет в 2020 году мобильную компанию
Bandai Namco Mobile полноценно приступит к своей деятельности в начале 2020 года, а набор персонала для новой компании начнётся уже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 06:07
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении паспорта РФ
Поручение разработать предложения по новым льготам для украинцев при получении паспорта России президент Владимир Путин дал по итогам прямой линии.
Обновлено в 01:22
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Путешествия
Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян
Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.
Обновлено в 04:20
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51