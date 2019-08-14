14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Политика Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Происшествия СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Экономика Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Политика Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.

Происшествия Французские таможенники перехватили более 1 т кокаина В городе Гавр на севере Франции таможенники изъяли более 1 т кокаина.

Происшествия Эмилиано Сала был отравлен угарным газом Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.

Космос Полет корабля Starliner без экипажа перенесли на сентябрь Первый полет космического пилотируемого корабля Starliner компании Boeing без экипажа перенесен на сентябрь.

Политика США не планируют размещение ракет в Европе Посол США в России Джон Хантсман рассказал об отсутствии определенности в вопросе размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Путешествия В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10% Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.

Футбол Хабиб попросил Черчесова вызвать Сулейманова в сборную России В своем «Инстаграме» в разделе сторис Нурмагомедов выложил фото нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова и написал: «Черчесов, send him location», попросив вызвать игрока в сборную России.

Экономика В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Происшествия На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.

Шоу-бизнес В Торонто готовятся проститься с Аллой Вербер В канадском Торонто 14 августа простятся с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Звезду похоронят в закрытом гробу.

Футбол «Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.