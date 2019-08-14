Футбол
Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 09:55
|57%
|Владение мячом
|43%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|–
|1
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
10
Мане
15
Окслейд-Чемберлен
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
4
Кристенсен
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
17
Ковачич
11
Педро
18
Жиру
22
Пулишич
Челси
Расстановка 4‑3‑3
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
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