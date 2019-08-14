Футбол

Ливерпуль — Челси 0:0 (1-й тайм)Газета.Ru 09:55

Ливерпуль — Челси
0 – 0
1-й тайм
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
57%Владение мячом43%
1Удары в сторону ворот2
3Удары в створ ворот
Сейвы вратарём3
Офсайды
2Угловые
1Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
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