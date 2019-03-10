Футбол

Ливерпуль — Бернли 4:2Матч ТВ 06:45

Ливерпуль — Бернли
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
6′
Эшли Вествуд
Алиссон
7′
Роберто Фирмино
19′
Садио Мане
29′
Роберто Фирмино
68′
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
69′
Фабиньо
71′
Адам Лаллана
Наби Кейта
77′
79′
Крис Вуд
Питер Крауч
79′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
Трент Арнолд
Дэниэл Старридж
86′
86′
Эшли Барнс
Матей Выдра
90′+1′
Йоханн Берг Гудмундссон
Садио Мане
90′+3′
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет с «Бернли» в чемпионате Англии, а уже в среду команде Клоппа предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» в Мюнхене (первая встреча завершилась со счетом 0:0). — Не думаю, что кто-то в премьер-лиге об этом задумывается.
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