Футбол
Ливерпуль — Бавария 0:0РИА Новости 14:25
|28′
Джошуа Киммих
Джордан Хендерсон
|55′
Наби Кейта
Джеймс Милнер
|76′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|76′
|81′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|88′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
|90′+1′
Серж Гнабри
Рафинья
|47%
|Владение мячом
|53%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|21
|10
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
3
Фабиньо
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
6
Алькантара
35
Саншеш
8
Мартинес
13
Рафинья
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
Нападающий Роберто Фирмино выйдет в стартовом составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Баварией", сообщается на официальном сайте УЕФА. Первая встреча команд пройдет в Ливерпуле во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Происшествия
Мать Скрипаля просит признать его пропавшим без вести
Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.
Обновлено в 13:55
Политика
Назван размер введенных Гитлером пенсий для бельгийских нацистов
В Бельгии 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера, пишет газета De Morgen.
Обновлено в 17:14
Политика
В бундестаге признались в нарушении Германией международного права
Отчет экспертов, подготовленный специально для парламента Германии, показал, что решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным с точки зрения международного права, сообщает телеканал Das Erste.
Обновлено в 18:59
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Приморье
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
Обновлено в 18:58
Политика
На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинской стороне стоит отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за России.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Истребитель F-2 сил самообороны Японии пропал с радаров
Обновлено в 20:48
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (с поправкой на инфляцию) в январе 2019 года составили 98,7 процента от уровня января 2018-го и 99 процентов от января 2017-го.
Обновлено в 12:36
Политика
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Украина открыто вмешивается во внутренние дела США, считают в российском посольстве в Вашингтоне.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Одиннадцать учеников школы №72 в Санкт-Петербурге почувствовали себя плохо при проведении кожной пробы для определения туберкулеза (диаскинтест).
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Названы условия победы России над НАТО и Японией
Сивков указывает, что РФ располагает достаточным количеством тяжелых истребителей, штурмовиков, самолетов стратегической авиации и боевых вертолетов, чтобы участвовать в локальном конфликте с США и их союзниками, но испытывает нехватку легких истребителей, самолетов дальней и разведывательной авиации, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также транспортных вертолетов.
Обновлено в 16:14
Общество
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:14
Хоккей
Артемий Панарин не сыграет с «Монреалем»
Обновлено в 18:34
Политика
МИД Швеции вызвал посла Венгрии
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Венгрии Адриен Мюллер из-за высказывания венгерского вице-премьера Жольта Шемьена.
Обновлено в 18:07
Общество
Наследство Лагерфельда может получить его кошка
Обновлено в 16:45
Общество
Клинику Елены Малышевой оштрафовали на 100 тысяч рублей
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Источник рассказал о модернизации стартового комплекса в Плесецке
Третий стартовый комплекс в Плесецке планируется модернизировать под ракету-носитель "Союз-2" в 2022 году, на космодроме под эту ракету уже реконструированы два стартовых комплекса, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:02
Экономика
Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»
Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный».
Обновлено в 14:23
Экономика
Налог для самозанятых хотят ввести по всей стране с 2020 года
Глава Минфина Антон Силуанов поручил разработать предложения о том, как ввести налог на профессиональный доход (известный как налог для самозанятых) во всех регионах России с 2020 года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра Андрея Лаврова.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
США направили эсминец в Черное море
Американский эсминец "Дональд Кук" направляется в Черное море во второй раз с начала года, сообщается на сайте Шестого флота ВМС США.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу
Отставной полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Квачков, обвинявшийся в экстремизме, вышел на свободу из мордовской колонии 19 февраля.
Обновлено в 03:22
Политика
В МИД Кубы обвинили США в переброске войск к Венесуэле
Глава Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что американские власти перебросили свои войска к территории Венесуэлы.
Обновлено в 18:31
Общество
Суд признал приговор бывшей жене Джигарханяна законным
Останкинский суд Москвы признал законным приговор бывшей жене народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской, осужденной на 200 часов обязательных работ за нарушение тайны личной жизни, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:42
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Ученики средней школы в поселке Юргамыш Курганской области обнаружили в одной из тарелок со школьным супом странного вида кусок мяса с белыми отростками, похожими на щупальца или личинки насекомого.
Обновлено в 08:23
Экономика
В России подсчитали соотношение зарплат начальников и подчиненных
Самый большой разрыв присутствует, по данным 2017 года (более свежих цифр пока нет), в научной и технической сферах - 19,5 раза, в финансовой сфере, страховании, торговле, ремонте автотранспорта, информации и связи - 16 раз, добавила Любовь Ельцова.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Лидер «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение головы
Лидер организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее называлась «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани получил вечером 18 февраля тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
На Украине объявили в розыск «офицера ГРУ» из расследования Bellingcat
Имя Олега Иванникова упоминалось в расследовании издания Bellingcat.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету.
Обновлено в 04:28