Футбол
«Ливерпуль» — «Бавария». Киммих пропустит ответный матчSport24.ru 15:40
|28′
Джошуа Киммих
Джордан Хендерсон
|55′
Наби Кейта
Джеймс Милнер
|76′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|76′
|81′
Кингсли Коман
Франк Рибери
|88′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
|90′+1′
Серж Гнабри
Рафинья
|47%
|Владение мячом
|53%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|21
|10
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
3
Фабиньо
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
10
Мане
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
6
Алькантара
35
Саншеш
8
Мартинес
13
Рафинья
9
Левандовски
7
Рибери
Бавария
Расстановка 4‑2‑1‑3
Защитник «Бавария» Йозуа Киммих не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В первой игре, проходящей в эти минуты на «Энфилде», Киммих получил желтую карточку. Предупреждение было показано немцу за фол на нападающем Садио Мане на 28-й минуте.
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