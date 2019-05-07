Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)Газета.Ru 14:36

Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Происшествия Суд вынесет приговор Кокорину и Мамаеву 8 мая Пресненский районный суд вынесет приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву 8 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

Происшествия Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.

Шоу-бизнес Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.

Происшествия В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Гаджеты Google показала бюджетные «пиксельфоны»: Pixel 3A и Pixel 3A XL На ежегодной конференции для разработчиков I/O 2019 в Калифорнии компания Google объявила о пополнении семейства "пиксельфонов" двумя новыми, доступными моделями — Pixel 3A и Pixel 3A XL.

Авто Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Происшествия Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

Авто Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро за дизельные моторы Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения регулятивных требований в сфере вредных выбросов.

Политика Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.

Экономика С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщается на официальном портале российского экспортного центра.

Политика Навальный призвал Федермессер отказаться от выборов в Мосгордуму Политик Алексей Навальный опубликовал обращение к основателю фонда «Вера» Анне Федермессер, которая объявила о планах участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

Политика Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардией, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.

Технологии Build 2019: демонстрация первой высадки на Луну для HoloLens 2 на базе Unreal Engine Чтобы показать перспективы, команда Unreal Engine и представила интерактивную визуализацию первой высадки на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», которой в этом году исполняется 50 лет.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Происшествия В Шереметьево объяснили причину возвращения SSJ 100 в аэропорт Согласно хронологии, самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт из-за отказа радиосвязи и автоматического управления.

Экономика «Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.

Финансы ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Шоу-бизнес Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.

Футбол Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.