Футбол

Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)Газета.Ru 14:36

Ливерпуль — Барселона
3 – 0
2-й тайм
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.
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