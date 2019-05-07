Футбол
Ливерпуль — Барселона 3:0 (2-й тайм)Газета.Ru 14:36
Дивок Ориги
|7′
Фабиньо
|11′
|45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
|46′
|53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
|54′
Джорджиньо Вейналдум
|56′
|60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
|66′
|47%
|Владение мячом
|53%
|77%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|14
|11
|Фолы
|4
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
5
Вейналдум
2 ×
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
23
Шакири
27
Ориги
10
Мане
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт". Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.
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