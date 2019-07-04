Футбол
Себальос до 22 июля может перейти в «Тоттенхэм» или «Милан»Матч ТВ вчера в 23:44
Полузащитник «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время может покинуть команду. На футболиста претендуют «Тоттенхэм» и «Милан». Как отмечается, хавбек должен принять решение до 22 июля.
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ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
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В торговом центре Тюмени устроили стрельбу
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Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
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Армия и оружие
Командующий Тихоокеанским флотом США посетил Джакарту
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Существует расхожее мнение, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова соревнуются друг с другом за лидерство, хотя сами звезды это неоднократно опровергали.
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