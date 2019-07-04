Футбол

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» поспорят за Дани СебальосаЕженедельник Футбол 04:46

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Полузащитник привлек внимание сразу трех английских топ-клубов. 22-летнего игрока молодежной сборной Испании не прочь приобрести «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Отмечается, что «шпоры» являются фаворитом в борьбе за хавбека мадридского «Реала».
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