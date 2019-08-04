Футбол

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч за Суперкубок Англии 2019Legalbet 01:03

Ливерпуль — Манчестер Сити
1 – 1
4 : 5 по пенальти
Суперкубок Англии, Финал, сегодня
Стадион «Уэмбли»
12′
Рахим Стерлинг
13′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
33′
Кевин де Брюйне
61′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Трент Арнолд
Жоэль Матип
67′
Фабиньо
Наби Кейта
67′
Жоэль Матип
77′
Роберто Фирмино
Джердан Шакири
79′
Джордан Хендерсон
Адам Лаллана
79′
Дивок Ориги
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
89′
Кевин де Брюйне
Фил Фоден
П
Наставник напомнил, что «горожане» уже взяли Суперкубок, и титулов может быть четыре. В современном футболе любая победа ценна. Тем более, если встречаются два непримиримых соперника «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
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