Наставник напомнил, что «горожане» уже взяли Суперкубок, и титулов может быть четыре. В современном футболе любая победа ценна. Тем более, если встречаются два непримиримых соперника «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч за Суперкубок Англии 2019

Спорт день за днем

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Происшествия Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости.

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Авто На тестах замечен прототип обновленного Hyundai Elantra GT PHEV Обнаруженный зарубежными журналистами прототип новой Elantra GT, был значительно переработан – даже несмотря на достаточно тяжелый камуфляж это можно увидеть.

Политика ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.

Футбол Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Интернет Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.

Политика МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее Тропический шторм "Франсиско" угрожает наводнениями Японии и Южной Корее, сообщил ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в твиттере.

Здоровье В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.

Происшествия В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Пресс-служба ВДНХ сообщила, что 1 августа в день 80-летия выставки малый космический аппарат «ВДНХ-80», запущенный на орбиту Земли 5 июля 2019 года, передал звуковой сигнал.

Происшествия Флаги приспустят в США в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить до заката 8 августа государственные флаги над Белым домом, а также над правительственными зданиями в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо.

Экономика Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».