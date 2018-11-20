Политика

Литва выйдет из Интерпола в случае избрания его главой россиянина
Коммерсантъ
08:50

Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае назначения главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Delfi. В настоящий момент он занимает пост вице-президента.
Коммерсантъ08:50
с чего всё началось
Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае назначения главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Delfi
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Коммерсантъ08:50

Подробнее о событии

Литва выйдет из Интерпола в случае избрания его главой россиянина

Коммерсантъ08:50

В преддверии выборов нового президента Интерпола вокруг основного претендента на победу разгорается скандал

Эхо Москвы10:01

Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина

РБК07:46

В Литве заявили, что делают все, чтобы Прокопчук не возглавил Интерпол

РИА Новости07:40

Литва может поднять вопрос о выходе из Интерпола в случае избрания россиянина его главой

ТАСС06:45

Литва пригрозила выйти из Интерпола из-за России

Газета.Ru06:11

Литва пригрозила выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука

RT на русском06:01
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 10:05
Политика

Страны-члены КЗХО проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 10:31
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопрос о «конкретных мерах» Евросоюза по ситуации в Азовском море в Министерство иностранных дел.
Обновлено в 10:33
Политика

Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.
Обновлено в 10:35
Политика

Могерини исключила возможность превращения ЕС в военный союз

Европейский союз не будет преобразован в военный союз.
Обновлено в 10:00
Политика

Откуда не ждали. Украина спохватилась по поводу «Турецкого потока»

Униговский заявил о том, что в результате запуска "Турецкого потока" украинская газотранспортная система будет перекачивать в год на 12-13 млрд кубометров газа меньше.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше

Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.
Обновлено в 10:38
Политика

Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

Обновлено в 10:28
Политика

МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство

По словам замруководителя главка МВД по вопросам миграции, лицам, которые хотят связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 10:22
Политика

Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.
Обновлено в 10:31
Политика

Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 10:34
Политика

Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:17
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Александр Васильевич Прокопчук
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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