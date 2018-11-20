Политика
Литва выйдет из Интерпола в случае избрания его главой россиянина
Литва выйдет из Интерпола в случае избрания его главой россиянинаКоммерсантъ08:50
Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае назначения главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Delfi. В настоящий момент он занимает пост вице-президента.
Коммерсантъ08:50
с чего всё началось
Литовский парламент принял резолюцию, согласно которой страна покинет Интерпол в случае назначения главой организации россиянина Александра Прокопчука, сообщает Delfi.Коммерсантъ08:50
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