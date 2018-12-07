Политика
Литва ввела новые санкции против России. Об этом заявила президент страны Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко. Своё решение она обосновала инцидентом в Керченском проливе.
RT на русском15:27
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Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе.
— Даля Грибаускайте, литовский политикРБК 08:38
с чего всё началось
«Мы знаем, что международные организации не приняли никаких сaнкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста», — приводятся слова Грибаускайте на сайте Порошенко.Известия10:05
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