Музыка

Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»Аргументы и Факты 14:04

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
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с чего всё началось
Литва обратилась в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснениями по поводу ошибочного подсчета голосов в полуфинале «Евровидения-2019», пишет 28 мая LRT
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