Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»Аргументы и Факты 14:04

с чего всё началось

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.

Интернет Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Политика Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате» Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.

Политика Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косове В Косове полиция задержала россиянина Михаила Краснощенкова, сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Футбол Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".

Общество Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.

Экономика Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона» Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Религия Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе «Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки», — сказал Волков, его слова приводит «РИА Новости».

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Экономика ЦБ модернизирует сторублевые купюры ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Здоровье Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса Известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что диета привела ее к ранней менопаузе.

Авто Рассекречены цены на автомобили Opel для России Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.

Политика Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.

Гаджеты Vivo Nex 2 может получить съемную камеру В результате все мощности тройной оптики будут задействованы во время селфи, что не может не радовать любителей этого вида фотографии.

Общество Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.

Футбол «Динамо» проведет сборы в Австрии "Динамо" определилось с планами на летнее межсезонье. Главная команда проведет два сбора в Австрии (11 - 22 июня и 25 июня - 6 июля).

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").