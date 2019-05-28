Музыка
Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»Аргументы и Факты 14:04
По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
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Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору «Евровидения-2019», Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.Аргументы и Факты14:04
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