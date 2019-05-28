Литва требует признать ошибку в результатах полуфинала «Евровидения»Аргументы и Факты 14:04

с чего всё началось

По данным литовской вещательной компании, представитель страны не прошел в финал конкурса из-за ошибки при подсчете голосов Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору "Евровидения-2019", Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.

Армия и оружие Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество На стеклянном мосту в Киеве появились новые трещины Уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в Киеве.

Политика В МИД Испании прокомментировали решение Москвы вызвать посла страны Как сообщили в российском МИД, испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Армия и оружие Сербия направила армию к границе с Косово Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.

Хоккей Российский хоккеист получил гражданство Украины 21-летний российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил гражданство Украины, информирует strana.ua.

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.

Политика Шеф-редактор агентства Sputnik Литва попал в базу данных «Миротворца» Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник в аэропорту Вильнюса, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.

Общество Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.

Религия В РПЦ считают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков считает, что храм святой Екатерины в Екатеринбурге рано или поздно построят, и как сторонники храма, так и протестовавшие "будут крестить там своих детей".

Хоккей Назван состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года В 2019 году чемпионат мира по хоккею прошел в Братиславе и Кошице.

Армия и оружие Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Гаджеты Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов Компания Samsung анонсировала включение в свои смартфоны возможности сверхбыстрой зарядки.

Происшествия Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Гаджеты Xiaomi представила два новых флагманских смартфона Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.