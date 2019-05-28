Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»РЕН ТВ 14:22
Артист обратился в Европейский вещательный союз и заявил, что из скорректированных данных следует, что зрители Италии отдали ему на 1 балл больше. И именно столько ему не хватило для выхода в финал. Теперь исполнитель вправе потребовать финансовой компенсации.
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с чего всё началось
Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору «Евровидения-2019», Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.Аргументы и Факты14:04
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Политика
Зеленский сделал Саакашвили гражданином Украины
Обновлено в 09:25
Теннис
Роджер Федерер получил в подарок футболку Мбаппе
Роджер Федерер воспользовался случаем и во время турнира «Ролан Гаррос» заглянул в Париже в гости к чемпиону мира по футболу Килиану Мбаппе, который с удовольствием подарил легенде тенниса свою футболку.
Обновлено в 12:05
Футбол
Виллаш-Боаш возглавил «Марсель»
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш возглавил «Марсель», сообщается на официальном сайте французского клуба.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Экология
The Unearthed (Великобритания): разрушительные природные пожары в России (Unearthed)
Как проводились расчеты Ежегодно из-за природных пожаров Россия теряет в среднем 2 миллиона гектаров леса.
Обновлено в 11:42
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Динамо» проведет сборы в Австрии
"Динамо" определилось с планами на летнее межсезонье. Главная команда проведет два сбора в Австрии (11 - 22 июня и 25 июня - 6 июля).
Обновлено в 05:48
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Многодетным семьям в России компенсируют часть затрат на ипотеку. Такой законопроект принят Государственной думой РФ в первом чтении.
Обновлено в 09:04
Футбол
Милош Красич: «Рад, что ЦСКА вновь обошел „Спартак“ в турнирной таблице»
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич признался, что рад тому, что армейцы обошли "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.
Обновлено в 09:20
Наука
Нестабильного робота научили ездить во все стороны
Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота, который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Музыка
Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев
Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
В России появится реестр лишенных родительских прав лиц
В России планируется создать реестр лиц, лишенных родительских прав.
Обновлено в 12:13
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Здоровье
Известная блогерша рассказала о тяжелых последствиях отказа от мяса
Известная блогерша-веган из Финляндии Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) заявила, что диета привела ее к ранней менопаузе.
Обновлено в 13:56
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07