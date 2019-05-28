Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»РЕН ТВ 14:22

Артист обратился в Европейский вещательный союз и заявил, что из скорректированных данных следует, что зрители Италии отдали ему на 1 балл больше. И именно столько ему не хватило для выхода в финал. Теперь исполнитель вправе потребовать финансовой компенсации.
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с чего всё началось
Общественный вещатель Литвы LRT
 обратился к организатору «Евровидения-2019», Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.
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