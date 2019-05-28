Музыка

Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»РЕН ТВ 14:22

Артист обратился в Европейский вещательный союз и заявил, что из скорректированных данных следует, что зрители Италии отдали ему на 1 балл больше. И именно столько ему не хватило для выхода в финал. Теперь исполнитель вправе потребовать финансовой компенсации.
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Литва требует признать ошибку при подсчете голосов на «Евровидении»

Эхо Москвы14:00

Литва требует пересмотра результатов «Евровидения»

Газета.Ru10:36

Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»

Lenta.ru11:38

Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва

News.ru10:46

Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении

РИА Новости12:47

Литва требует разъяснений от EBU по ошибке при голосовании на Евровидении

ФАН14:30

Литва не прошла в финал «Евровидения-2019» из-за ошибки в учете голосов

Sputnik Литва04:10
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений

Обновлено в 11:34
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

Обновлено в 14:31
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Обновлено в 10:07
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Обновлено в 09:33
Общество

Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Общество

В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев

Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Кино

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019

ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Политика

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Энергетика

Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»

Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы

Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Политика

Лавров призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иностранные войска должны покинуть территорию Афганистана для стабилизации ситуации в республике.
Обновлено в 05:00
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Общество

Госдума создает госреестр лишенных родительских прав

Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
Обновлено в 07:59
Политика

В Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией»

В испанском МИДе отреагировали на вызов посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху в российское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 14:30
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено в 14:29
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество

Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Здоровье

В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии

По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Хоккей

Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА

Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00
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