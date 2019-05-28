Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»РЕН ТВ 14:22
Артист обратился в Европейский вещательный союз и заявил, что из скорректированных данных следует, что зрители Италии отдали ему на 1 балл больше. И именно столько ему не хватило для выхода в финал. Теперь исполнитель вправе потребовать финансовой компенсации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Игроки сборной Финляндии сломали кубок, полученный за победу на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Спорт по-домашнему: Валерия показала одно из своих самых нелюбимых упражнений
Обновлено в 11:34
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Обновлено в 09:33
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
Проект затрагивает крупнейшую зеленую зону Москвы и самый большой в мире лес в черте города, национальный парк "Лосиный остров".
Обновлено в 14:00
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
США отказались отправить правительственную делегацию на ПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019 пройдет с 6 по 8 июня в Петербурге.
Обновлено в 13:55
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Политика
На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.
Обновлено в 12:39
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы
Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Политика
Лавров призвал к полному выводу иностранных войск из Афганистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что иностранные войска должны покинуть территорию Афганистана для стабилизации ситуации в республике.
Обновлено в 05:00
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Общество
Госдума создает госреестр лишенных родительских прав
Правительственный законопроект, направленный на создание госреестра граждан, которых ранее лишили родительских прав, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.
Обновлено в 07:59
Политика
В Испании сочли вызов посла в МИД РФ «чрезмерной реакцией»
В испанском МИДе отреагировали на вызов посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху в российское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 14:30
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 14:29
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана получил условный срок за мошенничество
Омаров осужден на 4,4 года условно. Также ему запрещено в течение 1,5 лет занимать государственные должности.
Обновлено в 13:13
Здоровье
В России рак желудка выявляется в 40% случаев на поздней стадии
По словам специалиста, средняя продолжительность жизни человека, у которого диагностировали рак желудка на поздней стадии, составляет 12 месяцев.
Обновлено в 11:14
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Хоккей
Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА
Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:00