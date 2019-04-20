Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуGazeta.SPb 02:13
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным. По словам главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, Таллину следует в будущем согласовывать подобные действия с соседями и действовать объединённо.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 05:10, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке произошел седьмой взрыв
На Шри-Ланке произошел еще один взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Информацию подтверждает местное издание Ada Derana.
Обновлено в 04:53
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Один избирательный участок не открылся на Украине
На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей
Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика
Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники
"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Политика
Femen провели акцию на участке Зеленского
Участница движения Femen провела акцию перед избирательным участком кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:56
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Наука
Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина
Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека
Обновлено в 02:15
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводной утюг за $30
Потребляемая мощность утюга достигает 2000 Вт, а максимальная температура нагрева — 200°C. На зарядной станции утюг фиксируется при помощи механического замка, который открывается кнопкой на корпусе.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина
Сотрудники полиции оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве, на крышу которого забрался мужчина, на требования полицейских он не реагирует.
Обновлено в 04:00
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24