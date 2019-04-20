Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуGazeta.SPb 02:13

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным. По словам главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, Таллину следует в будущем согласовывать подобные действия с соседями и действовать объединённо.
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В России отреагировали на выпад Литвы после встречи президента Эстонии с Путиным

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В Совфеде поставили Литву на место за критику президента Эстонии

Sputnik Эстониявчера в 09:50

Почему Литва выразила недовольство визитом президента Эстонии в Москву

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В Москве оценили недовольство Литвы из-за визита президента Эстонии в Россию

Известиявчера в 21:58
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Происшествия

На Шри-Ланке произошел седьмой взрыв

На Шри-Ланке произошел еще один взрыв, сообщает AFP со ссылкой на полицию. Информацию подтверждает местное издание Ada Derana.
Обновлено в 04:53
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

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Политика

Один избирательный участок не открылся на Украине

На Украине не открылся один избирательный участок.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Политика

Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники

"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине

В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
Обновлено в 03:17
Политика

Femen провели акцию на участке Зеленского

Участница движения Femen провела акцию перед избирательным участком кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:56
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Обновлено в 02:06
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика

Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Обновлено вчера в 20:34
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что намерен избить Порье в бое за титул UFC

Обновлено в 04:52
Наука

Статины могут быть малоэффективны при высоком уровне холестерина

Актуальность проблемы Результаты исследования подчеркивают необходимость применения персонализированной медицины в борьбе с высоким уровнем холестерина и снижением высоких рисков сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта в будущем, так как именно вышеперечисленные заболевания являются на сегодняшний день основными причинами смерти во всем мире.
Обновлено вчера в 12:39
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На Ставрополье в тройном ДТП погибли два человека

Обновлено в 02:15
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Xiaomi представила беспроводной утюг за $30

Потребляемая мощность утюга достигает 2000 Вт, а максимальная температура нагрева — 200°C. На зарядной станции утюг фиксируется при помощи механического замка, который открывается кнопкой на корпусе.
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На крышу посольства Венесуэлы в Москве залез мужчина

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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
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Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену Зеленского

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