Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуGazeta.SPb 02:13

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным. По словам главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, Таллину следует в будущем согласовывать подобные действия с соседями и действовать объединённо.
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