Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуGazeta.SPb 02:13
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным. По словам главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, Таллину следует в будущем согласовывать подобные действия с соседями и действовать объединённо.
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Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Политика
«Миротворец» удалил супругу Зеленского из черного списка
Украинский сайт "Миротворец" удалил жену кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского из базы.
Обновлено в 03:24
Политика
На Украине стартовал второй тур выборов президента Украины
Обновлено в 01:35
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной
Обновлено вчера в 19:15
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Королева Елизавета II сегодня празднует день рождения
В воскресенье, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой 93-й день рождения.
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Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
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Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Музыка
Шерил Кроу спела с мертвым Джонни Кэшем
Премьера клипа Шерил Кроу "Redemption Day" состоялась 19 апреля 2019 года.
Обновлено в 00:48
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото в бане
На своей странице в социальной сети Шаляпин опубликовал фотографию, на которой предстал перед поклонниками в одном нижнем белье.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Российских школьников собрались спасти от суицида из-за ЕГЭ
Центр защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Министерства просвещения, разработал программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Международный аэропорт в Триполи возобновил работу
«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», — говорится в сообщении. Как отмечается, уже принят рейс из Стамбула.
Обновлено в 02:53
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты
Стартовало производство флагманского смартфона OnePlus 7
В OnePlus не хотят повторить историю Xiaomi Mi 9, и для этого заказали миллион смартфонов OnePlus 7. Этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить спрос на флагманский аппарат.
Обновлено в 01:49
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено вчера в 07:12
Авто
Умельцы скрестили Porsche и «Запорожец»
Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
Обновлено в 02:34