Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуSputnik Литва вчера в 05:25

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд после ее встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на портал ERR.

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

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