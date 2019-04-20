Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуSputnik Литва вчера в 05:25

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд после ее встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на портал ERR.
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