Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в МосквуSputnik Литва вчера в 05:25
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд после ее встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на портал ERR.
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Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика
Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ
Министрам и генералам Украины, которые мечтают о развале России, следует обратить внимание на ситуацию в своей стране.
Обновлено в 09:31
Авто
В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП
Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.
Обновлено в 09:35
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
При атаке ВСУ в Донбассе погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР
Обновлено вчера в 11:59
Космос
Испытания системы для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно
Испытания переходной системы ракеты-носителя «Протон-М» для запуска миссии «ЭкзоМарс-2020» прошли успешно.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере
Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Теннис
Мектич и Шкугор выиграли турнир в Монте-Карло в парном разряде
В 2018 году победителями турнира стали братья Боб и Майк Брайаны. Американцы одолели австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича.
Обновлено в 09:33
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09