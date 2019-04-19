Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с ПутинымРИА Новости вчера в 19:25

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
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