Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с ПутинымРИА Новости вчера в 19:25
Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
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Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией
Парламентская газетавчера в 09:02
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