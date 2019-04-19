Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в РоссиюИзвестия вчера в 20:31
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
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Глава МИД Литвы призвал Эстонию быть осторожной в диалоге с Россией
Парламентская газетавчера в 09:02
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