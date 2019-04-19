Политика

Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в РоссиюИзвестия вчера в 20:31

"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
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Визит Кальюлайд к Путину принесёт Эстонии и пользу, и потери – Ушацкас

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В ближайшем будущем люди планируют колонизировать Марс, начать водить автономные летающие машины, которые доставят человека из пункта А в пуктн Б пока он читает электронную газету, а вместо этого в 2019 году обычный карандаш не позволяет разблокировать ваш автомобиль.
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, прошлой ночью в церковь Иоанна Предтечи проникли злоумышленники.
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Букмекеры оценили шансы Зеленского и Порошенко на выборах

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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
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С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре

Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
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По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
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ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
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