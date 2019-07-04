Энергетика

Литва проиграла новый суд ГазпромуREGNUM вчера в 11:06

Литва просила аннулировать решение Стокгольмского арбитража от 2016 года, в котором суд принял сторону Газпрома и не удовлетворил претензию Литвы к российской компании на сумму в 1,5 млрд евро, которую Литва пыталась присудить якобы за переплату за газ.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 18:56

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.рувчера в 10:46

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБКвчера в 13:20

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новостивчера в 11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАССвчера в 11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUMвчера в 11:06

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфаксвчера в 10:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:11, Вашингтон
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

В Москве экстренно госпитализирован и прооперирован Юрий Шатунов

45-летний экс-фронтмен "Ласкового мая" Юрий Шатунов был госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник.
Обновлено в 02:52
Спорт

Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции

Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.
Обновлено в 06:01
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Энергетика

Китай начал строительство среднего участка «Силы Сибири»

Государственная нефтегазовая корпорация Китая (CNPC) начала строительство на территории страны среднего участка газопровода «Сила Сибири», сообщает 5 июля пресс-служба корпорации.
Обновлено в 05:02
Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Политика

Гройсман призвал «Нафтогаз» отозвать иск к Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства пригрозил увольнением руководству «Нафтогаза» и других государственных компаний, которые подали иски к государству.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Медики прооперировали избитую в Ингушетии девочку

Обновлено в 01:26
Политика

СБУ утверждает, что задержала агента российской разведки

"Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Полиция Москвы усилит контроль за уголовными делами о наркотиках

Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов сообщил, что столичная полиция примет меры по улучшению контроля за уголовными делами, связанными с незаконным оборотом наркотических средств.
Обновлено в 07:30
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Политика

У Зеленского экстренно отменили встречу с наблюдателями ПАСЕ

Один из членов делегации наблюдателей Марко Николини рассказал, что миссия должна была встретиться с президентом, однако этой встречи не произошло.
Обновлено в 06:14
Политика

Царев назвал причину похищения офицера ДНР

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01
Общество

Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Тегеране грузовик врезался в стену посольства России

Обновлено в 07:54
Футбол

«Барселона» подняла цену на Умтити

Барселона оценила защитника Самюэля Умтити в 60 миллионов евро, сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Mirror.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах

Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Общество

Телефоны в школах хотят запретить

В российских школах могут запретить мобильные телефоны - об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что соответствующее предложение уже разрабатывается.
Обновлено в 06:56
Общество

Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.
Обновлено в 05:21
Политика

Дума Екатеринбурга не приняла отчёт мэра о работе в 2018 году

После отчёта и почти часовой сессии, где мэр отвечал на вопросы депутатов, парламентарий Александр Колесников призвал закрыть дальнейшую часть встречи.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
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