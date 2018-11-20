Политика

Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина
РБК
07:46

Сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна покинет Интерпол, если его главой будет назначен россиянин Александр Прокопчук, на данный момент занимающий пост вице-президента организации. Об этом сообщает агентство Delfi.
РБК07:46

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Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина

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В Литве заявили, что делают все, чтобы Прокопчук не возглавил Интерпол

РИА Новости07:40

Литва подумает о выходе из Интерпола, если его возглавит представитель РФ

Росбалт07:36

Литва может поднять вопрос о выходе из Интерпола в случае избрания россиянина его главой

ТАСС06:45

Литва пригрозила выйти из Интерпола из-за России

Газета.Ru06:11

Литва пригрозила выйти из Интерпола в случае избрания Прокопчука

RT на русском06:01

Литва готова покинуть Интерпол, если организацию возглавит представитель России Александр Прокопчук

Эхо Москвы07:00
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Политика

В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
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Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
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Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

Обновлено в 08:34
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Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

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Обновлено в 08:01
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Избирком Приморья нашел нарушения у ряда кандидатов в губернаторы

Избирком Приморья при проверке предоставленных выдвинутыми кандидатами в губернаторы подписей муниципальных депутатов и глав районов обнаружил нарушения у ряда кандидатов, сообщила РИА Новости во вторник секретарь избиркома Наталья Камаева.
Обновлено в 08:38
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Люди, которые пережили ужасы и голод.
Обновлено в 08:42
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Госдума приняла закон о введении электронного военного билета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении персональной электронной карты как документа воинского учёта.
Обновлено в 08:38
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Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
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В УПЦ заявили о провокациях из-за «объединительного собора»

На Украине организованы провокации против иерархов, на священнослужителей оказывают давление, чтобы принудить их к участию в "объединительном соборе".
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Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

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Армия и оружие

Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Обновлено в 08:27
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Александр Васильевич Прокопчук
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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