Музыка
Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»Известия вчера в 16:29
На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат. В итоге представитель России Сергей Лазарев, занявший третье место, получил на один балл больше.
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с чего всё началось
Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору «Евровидения-2019», Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.Аргументы и Фактывчера в 14:04
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Экономика
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Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
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Дезодорант вывел подростка из комы
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
«Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов
"Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.
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Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
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Общество
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Обновлено вчера в 07:51
Политика
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Обновлено вчера в 19:57
Общество
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Обновлено вчера в 21:18
Культура
Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»
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Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
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Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Энергетика
«Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО
Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Три ростовчанки забили до смерти своего знакомого
В Ростове-на-Дону три горожанки задержаны за жестокое избиение, которое повлекло смерть человека.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Самолет разбился в Канаде, есть жертвы
В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила в Каир самого опасного египетского террориста
Террорист Хишам Ашмауи, которого СМИ называют «самым опасным» в Египте, выдан Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара Каиру.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено вчера в 14:13
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено вчера в 22:00
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Жители России перешли в режим жёсткой экономии
В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.
Обновлено вчера в 03:46
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России
Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
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Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено вчера в 15:02
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
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Экономика
Mail.ru Group отправит облака за рубеж
Компания запустит сервис "Диск-О" в США и других странах Mail.ru Group выходит на международный рынок облачных сервисов, на котором планирует за год привлечь 1 млн пользователей.
Обновлено вчера в 17:58