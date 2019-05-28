Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»Известия вчера в 16:29

с чего всё началось

На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат. В итоге представитель России Сергей Лазарев, занявший третье место, получил на один балл больше.

Экономика США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Футбол «Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов "Реал" и "Челси" согласовали трансфер Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгийский полузащитник перейдёт в мадридский клуб за £ 100 млн.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Гаджеты Samsung обещает сверхскоростную зарядку смартфонов Оба чипа получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Благодаря такой мощности, зарядные устройства можно будет использовать для различных гаджетов, помимо смартфонов, таких как планшеты, ноутбуки и мониторы.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Культура Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала» В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.

Общество Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Энергетика «Роснефть» получит налоговые льготы по Приобскому месторождению в ХМАО Решение принято в связи с его высокой обводненностью Правительство РФ приняло решение предоставить НК "Роснефть" налоговый вычет по НДПИ для крупнейшего по добыче компании Приобского месторождения в ХМАО.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Общество В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Происшествия Три ростовчанки забили до смерти своего знакомого В Ростове-на-Дону три горожанки задержаны за жестокое избиение, которое повлекло смерть человека.

Происшествия Самолет разбился в Канаде, есть жертвы В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.

Армия и оружие Армия Хафтара отправила в Каир самого опасного египетского террориста Террорист Хишам Ашмауи, которого СМИ называют «самым опасным» в Египте, выдан Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара Каиру.

Здоровье Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.

Общество Жители России перешли в режим жёсткой экономии В России за последний год число жёстко экономящих граждан увеличилось до 83%. Ни в чем себе не отказывают 17% опрошенных.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

ЖКХ РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.