Музыка
Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения»РЕН ТВ вчера в 14:22
Артист обратился в Европейский вещательный союз и заявил, что из скорректированных данных следует, что зрители Италии отдали ему на 1 балл больше. И именно столько ему не хватило для выхода в финал. Теперь исполнитель вправе потребовать финансовой компенсации.
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с чего всё началось
Общественный вещатель Литвы LRT обратился к организатору «Евровидения-2019», Европейскому вещательному союзу (ЕВС), с просьбой признать ошибку при подсчете голосов в полуфинале конкурса.Аргументы и Фактывчера в 14:04
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