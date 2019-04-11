Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандалаРИА Новости 19:20

Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.

МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.

Экономика «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Экономика Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян 3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Происшествия Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.

Космос Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Шоу-бизнес Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.

Общество Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Здоровье Ученые назвали главный ночной симптом рака Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.

Политика Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Игры Авторы Hitman 2 представили годовой план развития Недавно студия IO Interactive рассказала о том, что ждёт игроков Hitman 2 в апреле. А теперь решила заглянуть в будущее ещё дальше.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Минюст США назвал грозящий Ассанжу тюремный срок Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный сегодня в Лондоне, был взят под стражу в соответствии с запросом Вашингтона, в США ему грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает американский Минюст.

Политика Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.

Общество Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса Первое место среди факторов, которые портят настроение на рабочем месте, — безосновательная критика — ей недовольны 44% работающих граждан.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Армия и оружие Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Политика Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».

Гаджеты Водители с iPhone оказались опаснее, чем пользователи Android Как оказалось, по сравнению с пользователями Android, владельцы iPhone в два раза чаще используют смартфон за рулём, например, отправляют сообщения, делают фото и снимают видео.

Общество Добро пожаловать на прямые платежи! Есть такая примета: если после десятого числа в вашем почтовом ящике появилась отдельная квитанция от ТЭЦ, значит, отныне вы на прямых платежах с теплоснабжающей организацией — и платить за тепло и горячую воду теперь нужно напрямую.

Космос В НАСА рассказали, кого берут в астронавты По словам Дин, в настоящее время астронавтами НАСА готовятся стать 11 человек. Они были отобраны в 2017 году из более чем 18 тысяч заявок.

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.