Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандалаГазета.Ru 17:51

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
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Линас Линкявичюс
Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.
— Линас Линкявичюс, литовский политикКоммерсантъ 12:43

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