Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандалаГазета.Ru вчера в 17:51

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Читать в источнике
Линас Линкявичюс
Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.
— Линас Линкявичюс, литовский политикКоммерсантъ вчера в 12:43

Подробнее о событии

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

РИА Новостивчера в 19:20

Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости»

Интерфаксвчера в 10:42

Литва отозвала посла из России

Коммерсантъвчера в 12:43

Литва заявила об отзыве посла в Москве после угроз

РБКвчера в 11:43

Литва отозвала посла в России для консультаций на фоне коррупционного скандала

ТАССвчера в 11:20

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Газета.Ruвчера в 17:51

Литва отзывает своего посла в России на фоне коррупционного скандала

Эхо Москвывчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:58, Ашберн
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Политика

Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа лишили убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть первую игру плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:50
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Авто

Chevrolet Cruze с пробегом: 4 аргумента «за» и 5 «против»

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

В Свердловской области резко похолодает

Температура воздуха в Свердловской области в грядущий уикенд резко пойдет на спад.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Толстой назвал принятую ПАСЕ резолюцию по России ультиматумом

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал ультиматумом принятую в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и оплатить взнос.
Обновлено 10 апреля в 16:54
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Здоровье

Врач-дерматолог предупредила о вреде здоровью из-за частого мытья рук

Частое мытье рук наносит вред здоровью, считает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.
Обновлено в 00:14
Политика

Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции

Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом

Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено вчера в 05:28
Футбол

Вильярреал — Валенсия 1:3

"Вильярреал" и "Валенсия" определились со стартовыми составами на первый матч четвертьфинала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:09
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Хакасии таксист-маньяк приговорён к пожизненному сроку

Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Киркоров назвал стоимость песни для участия Лазарева в «Евровидении»

Обновлено вчера в 09:21
Армия и оружие

National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике

Обновлено вчера в 22:46
Здоровье

В трети госбольниц РФ зарплаты оказались ниже средних по региону

По итогам анализа бухгалтерской отчетности больниц и поликлиник России выяснилось, что за прошлый год в трети государственных медицинских учреждений страны, сотрудники получили заработную плату ниже средней по региону.
Обновлено вчера в 05:34
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное