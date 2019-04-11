Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандалаРоссийская газета вчера в 12:36
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом. Глава дипмиссии проходит в качестве специального свидетеля по делу о так называемой торговле влиянием, говорится на сайте LRT.
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Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.
— Линас Линкявичюс, литовский политикКоммерсантъ вчера в 12:43
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