Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандалаРоссийская газета 12:36
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом. Глава дипмиссии проходит в качестве специального свидетеля по делу о так называемой торговле влиянием, говорится на сайте LRT.
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Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.
— Линас Линкявичюс, литовский политикКоммерсантъ 12:43
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Обновлено в 05:10
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Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
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Общество
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Шоу-бизнес
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
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Энергетика
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Политика
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Наука
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Политика
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