Литва отозвала посла из России после угрозБИЗНЕС Online вчера в 12:47

Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.

«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

Литва отозвала посла из России после угроз

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