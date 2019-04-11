Политика
Литва отозвала посла из России после угрозБИЗНЕС Online вчера в 12:47
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
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Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим.
— Линас Линкявичюс, литовский политикКоммерсантъ вчера в 12:43
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