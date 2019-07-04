Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»Коммерсантъ вчера в 18:56

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

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