Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»Коммерсантъ вчера в 18:56

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
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Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

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Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАССвчера в 11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUMвчера в 11:06

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфаксвчера в 10:23
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
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Россиянам упростили оформление наследства

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Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
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Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Генеральная прокуратура Украины попросила суд арестовать имущество третьего президента страны Виктора Ющенко.
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Банк России повысил на 6-8 июля курс доллара до 63,58 рубля

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Обновлено в 05:26
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Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
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МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

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Здоровье

В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Родственники офицера ДНР подтвердили его похищение СБУ по делу MH17

Обновлено в 04:17
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Российский сухогруз «Иван Лопатин» пустят с молотка в Литве

Арестованное судно «Иван Лопатин», которое принадлежит компании «Мурманское морское пароходство», продают с аукциона, сообщило агентство Sputnik Литва 5 июля.
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В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест

Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
Обновлено вчера в 12:56
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Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Санкт-Петербурге

Обновлено в 04:58
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре Тюмени

Следственное управление СКР по Тюменской области возбудило уголовные дела в отношении 27-летнего мужчины, который днем, 3 июля, открыл стрельбу в ТЦ «Кристалл».
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Онкологи объяснили рост смертности от рака в Воронежской области

После заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о «вспышке» смертности от онкологии в Воронежской области, региональный департамент здравоохранения дал комментарий по теме на своем официальном сайте.
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Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены

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В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Наука

Назван реальный способ предотвратить глобальную катастрофу

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что отсрочить глобальное потепление на несколько десятилетий можно с помощью высадки лесных насаждений общей площадью 4,4 миллиарда гектаров.
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«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

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Украина заявила о желании осваивать Арктику

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Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

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Кончаловский оценил подарок Путина Папе Римскому с «Грехом»

Как известно, Путин подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело.
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