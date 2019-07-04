Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»Коммерсантъ вчера в 18:56
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты
Интерфаксвчера в 10:23
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Экономика
Российский сухогруз «Иван Лопатин» продадут с аукциона в Литве
Арестованный российский сухогруз «Иван Лопатин», являющийся собственностью «Мурманского морского пароходства», продадут с аукциона в Литве.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Музыка
Molly показала «Красивого мальчика»
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации
Обновлено в 06:23
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца
Тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут объявлены в течение месяца, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство
Следственный комитет по Ленинскому округу Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство и ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы.
Обновлено в 06:36
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Энергетика
CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:12
Авто
Maserati наняла маркетолога Nike
Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного
Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Культура
Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Происшествия
«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом
Обновлено в 06:36
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика
«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина
Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Общество
Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам
Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
«Молодой» муж Лолиты высказался о разрыве
Обновлено в 06:28
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10