Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»Коммерсантъ вчера в 18:56

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
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Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 18:56

Суд Швеции подтвердил, что Литва не получит от «Газпрома» 1,5 млрд евро переплаты

Интерфаксвчера в 10:23

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

РБКвчера в 13:20

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

РИА Новостивчера в 11:50

Литва примет решение по иску к «Газпрому» после оценки мотивов суда Швеции

ТАССвчера в 11:22

Литва проиграла новый суд Газпрому

REGNUMвчера в 11:06

Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Взгляд.рувчера в 10:46
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Экономика

Российский сухогруз «Иван Лопатин» продадут с аукциона в Литве

Арестованный российский сухогруз «Иван Лопатин», являющийся собственностью «Мурманского морского пароходства», продадут с аукциона в Литве.
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
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Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
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Molly показала «Красивого мальчика»

Обновлено в 05:45
Политика

Зеленский сменил главу Донецкой областной администрации

Обновлено в 06:23
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Транспорт

Тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца

Тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут объявлены в течение месяца, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Стрелка из тюменского «Кристалла» обвинили в покушении на убийство

Следственный комитет по Ленинскому округу Тюменской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство и ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы.
Обновлено в 06:36
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Энергетика

CNPC начала строительство участка газопровода «Сила Сибири» в Китае

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) начала прокладывать средний участок газопровода "Сила Сибири", в компании планируют завершить строительство к октябрю, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:12
Авто

Maserati наняла маркетолога Nike

Компания Maserati сообщила о назначении Давиде Грассо, экс-директора по маркетингу Nike, на пост операционного директора.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления

Обновлено в 06:13
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Недвижимость

Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", метеорологическим спутником "Метеор-М" и 32 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Спецслужбы Украины захватили в Донбассе экс-командира ПВО у Снежного

Спецслужбы Украины захватили в конце июня 2019 года бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 15:25
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Культура

Форум «Таврида» начал подводить итоги восьмой смены

Обновлено в 03:45
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «Секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:36
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Общество

Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, передает газета Monde.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

Обновлено в 05:20
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«Молодой» муж Лолиты высказался о разрыве

Обновлено в 06:28
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
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