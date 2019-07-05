Энергетика
Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»Коммерсантъ 18:56
Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
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Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Политика
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Минобороны назвало имена офицеров, погибших на подлодке
Обновлено вчера в 13:50
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Культура
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