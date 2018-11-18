с чего всё началось

Накануне против избрания россиянина выступило украинское МВД. Глава министерства Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если организацию возглавит Александр Прокопчук. Кроме того, протест против кандидатуры россиянина выразила группа сенаторов США.

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