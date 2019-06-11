Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за УкраинойRT на русском 12:32
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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с чего всё началось
Ранее, 26 июня, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ.РБК05:26
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Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
В НАТО рассказали о частоте перехватов самолётов
Новый главком объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе форума в Брюсселе рассказал о частоте перехватов самолётов.
Обновлено в 20:02
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Обновлено в 13:51
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Политика
Захарова заявила о парадоксе в вопросе освобождения украинских моряков
Глава МИД Украины Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения моряков.
Обновлено в 06:47
Технологии
В секретной лаборатории Tesla разрабатывает собственные аккумуляторы
Как известно, компания Tesla активно сотрудничает с Panasonic, так как последняя является поставщиком аккумуляторов для батарей электромобилей Tesla.
Обновлено в 05:48
Экономика
Грузия потеряет $300 млн без российских туристов
По данным грузинского Нацбанка первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.
Обновлено в 09:12
Игры
Nintendo показала геймплей Pokemon Masters
Обновлено в 16:14
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Общество
В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) для разгрузки СИЗО предлагает рассматривать возможность временного перевода арестованных в соседние регионы, а также хочет наделить руководство следственных изоляторов правом не принимать в ряде случаев граждан, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой или средней степени тяжести, рассказал РИА Новости член Совета Андрей Бабушкин.
Обновлено в 20:31
Шоу-бизнес
Ани Лорак продемонстрировала фигуру в купальнике с глубоким декольте
В соцсети 26 июня артистка опубликовала пикантный снимок в откровенном черном купальнике с глубоким декольте.
Обновлено в 14:42
Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на форуме «Армия-2019», проходящем в подмосковной Кубинке, впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 20:17
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Баскетбол
Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы
Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Финансы
ЦБ обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Минбанка
Банк России обратился в правоохранительные органы из-за вывода денег из Московского индустриального банка (Минбанка), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 20:23
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 17:56
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Экономика
Forbes (США): выдержит ли Россия предстоящий «энергетический переход»? (Forbes)
Передовые интеллектуальные электрические сети, коммунальные системы аккумулирования и беспилотные электромобили, работающие на различных источниках питания — от литий-ионных аккумуляторов до водородных топливных элементов, являются важнейшими составляющими этого исторического «энергетического перехода».
Обновлено в 19:30
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
Обновлено в 13:20