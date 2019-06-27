Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за УкраинойRT на русском 12:32

Ранее, 26 июня, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ.

с чего всё началось

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

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