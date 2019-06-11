Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за УкраинойRT на русском 12:32

Ранее, 26 июня, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ.

с чего всё началось

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Политика Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.

Политика Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.

Происшествия В центрах «Рольф» в Москве и Петербурге проходят следственные действия Автодилер «Рольф» сообщил о следственных действиях в его подразделениях в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом информирует РИА Новости.

Армия и оружие В Кремле состоялся прием в честь выпускников военных академий На приём были приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Росгвардии и ФСИН России.

Происшествия ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.

Политика ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Аллой Покровской Близкие, поклонники таланта и ученики прощаются с известной актрисой театра и кино, профессором и театральным режиссером Аллой Покровской в МХТ имени Чехова, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Политика Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».

Армия и оружие ФСБ задержала на Ямале контрабандистов оружия с Украины и из Литвы В Новом Уренгое задержано 11 человек по подозрению в контрабанде оружия с Украины и из Литвы, ликвидировано четыре подпольных оружейных мастерских.

Политика Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.

Футбол Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Автоспорт Даниил Квят ждет ребенка от дочери трехкратного чемпиона мира Просто российский гонщик уже пару лет встречается с Келли Пике, дочкой знаменитого бразильского гонщика Нельсона Пике, трехкратного чемпиона мира.

Политика ДНР откроет пятый пункт пропуска у линии разграничения Власти ДНР намерены открыть новый контрольно-пропускной пункт у линии разграничения в Донбассе.

Футбол «Арсенал» выкупил у ЦСКА права на Ткачева "Арсенал" выкупил права на полузащитника Сергея Ткачева у московского ЦСКА, сообщается на сайте тульской футбольной команды.

Наука Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.