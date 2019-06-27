Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕLenta.ru 07:42

Делегация Грузии, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации c возвращением России к работе в ПАСЕ, продолжает работу в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия. Об этом РБК заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.

с чего всё началось

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации. Об этом их представители сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

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