Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕГазета.Ru 12:44
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
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с чего всё началось
Делегация Грузии, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации c возвращением России к работе в ПАСЕ, продолжает работу в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия. Об этом РБК заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.РБК05:26
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