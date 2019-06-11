Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕГазета.Ru 12:44

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
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с чего всё началось

Делегации Литвы и Грузии доработают до конца идущей части сессии ПАСЕ

Делегация Грузии, несмотря на совместное заявление семи стран по ситуации c возвращением России к работе в ПАСЕ, продолжает работу в ассамблее, но намерена обсудить на родине дальнейшие действия. Об этом РБК заявила депутат парламента Грузии и член ПАСЕ София Кацарава.
РБК05:26

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Литва и Грузия не будут покидать ПАСЕ после возвращения России. Латвия пока думает

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